Mercato - OL : Memphis Depay annonce la couleur pour le marché hivernal

Resté à l'Olympique Lyonnais malgré l'intérêt du FC Barcelone, Memphis Depay (26 ans) est revenu sur son été agité dans un média néerlandais. L'occasion, aussi, pour l'attaquant d'annoncer la couleur pour son futur.

Suspendu pour la rencontre des Pays-Bas face à la Bosnie-Herzégovine, programmée ce dimanche en début de soirée (18 heures), en Ligue des Nations, Memphis Depay, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais et des Oranjes, a profité d'un entretien accordé au média néerlandais BN DeStem pour balayer son actualité du moment ainsi que son futur proche. Lors du dernier mercato estival, qui a fermé ses portes lundi soir, le Batave a été tout proche de rejoindre le FC Barcelone. Malheureusement, les finances barcelonaises, pratiquement vides, ont empêché un accord total entre toutes les parties. "Tout a été fait. Quelques règles l'ont empêché de se produire", a rappelé l'attaquant lyonnais, qui aurait pu s'engager pour quatre ans en Catalogne.

"Je ne dis pas que je partirai à coup sûr, mais..."

Ce transfert avorté en passe d'être digéré, Memphis Depay veut croire à une nouvelle tentative du club catalan dans trois mois, à l'occasion du mercato hivernal. Le principal intéressé est, en tout cas, persuadé que les offres seront au rendez-vous. Du Barça, probablement, mais également d'autres clubs : "On verra bien. Bientôt, ce sera le mercato de janvier. Il reste à voir comment les choses se passent. Je ne dis pas que je partirai à coup sûr, mais il y aura probablement plus de propositions pour moi", a estimé le numéro 10 rhodanien (4 buts en 6 matches de Ligue 1 cette saison), et d'ajouter : "J'ai 26 ans et je suis presque libre (Ndlr, son contrat entre Rhône et Saône arrivera à son terme au 30 juin 2021), alors vous pouvez vous attendre à ce que des clubs s'intéressent à moi, n'est-ce pas ?" Réponse dans quelques mois.