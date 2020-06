Mercato - OL : Pape Cheikh Diop a transmis une doléance aux dirigeants

Recruté au Celta Vigo en juillet 2017, contre un chèque de 10 millions d'euros, Pape Cheikh Diop (22 ans) évolue actuellement sous les couleurs du... club galicien, prêté avec option d'achat par l'Olympique Lyonnais, où il ne s'est - encore - jamais imposé. Le milieu de terrain (14 matches en Liga cette saison, 1 passe décisive) devrait normalement revenir entre Rhône et Saône au terme de la saison. Mais, visiblement, le principal intéressé n’est pas pressé de retrouver la capitale des Gaules et a même transmis une doléance à ses dirigeants.

"J’ai discuté avec l’OL. Ce que je veux, c’est être ici (à Vigo) et au moins finir la Liga", a-t-il indiqué à nos confrères du quotidien AS, et de poursuivre : "Je me sens bien à Vigo et je veux rester pour aider l’équipe à atteindre son objectif (Ndlr, le maintien)". Concernant son avenir, le joueur hispano-sénégalais est dans le flou. Sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'au 30 juin 2022, le milieu de terrain, courtisé par le DFCO, attend de voir "ce qui va se passer" lors de son retour à Lyon. À moins que le Celta Vigo ne prenne les devants et ne se décide à lever l'option d'achat du natif de Dakar.