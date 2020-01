Mercato - OL : Rudi Garcia attend encore un renfort !

Très actif sur la deuxième partie de ce mercato, l'OL pourrait profiter de ce dernier jour pour boucler l'arrivée d'un nouveau défenseur central. C'est en tout cas le souhait affiché par son entraîneur.

Rudi Garcia ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que ses dirigeants lui ont déjà offert trois renforts (Karl Toko Ekambi, Bruno Guimaraes et Tino Kadewere, qui est reparti en prêt au Havre), en attendant la probable officialisation du jeune milieu brésilien Camilo, l'entraîneur lyonnais attend encore une recrue supplémentaire sur ce dernier jour de mercato. "Un défenseur central !", a-t-il clamé jeudi soir après la qualification de l'OL pour les quarts de finale de la Coupe de France, à Nice.

Depuis la grave blessure au genou d'Oumar Solet, Garcia ne dispose que de trois défenseurs centraux de métier et d'un niveau convenable. "C'est compliqué pour moi de compter sur Mapou", soufflait-il la semaine dernière au sujet de Yanga-Mbiwa, qui ne rentre a priori pas dans la rotation. En plus de Denayer, Marcelo et Andersen, et quand bien même Marçal ou Tete peuvent dépanner, il souhaite du renfort à ce poste.

L'OL déjà recalé pour Akanji

"J'ai déjà dit et je répète que si on avait un blessé ou un suspendu dans ce secteur, on n'aurait plus que deux défenseurs centraux. Or, ce serait très incertain de se montrer inventif à ce poste-là...", explique le coach Rhodanien. La semaine dernière, le nom de l'international suisse Manuel Akanji (24 ans) avait circulé, mais Dortmund a immédiatement fermé la porte. D'autres pistes ont-elles été creusées depuis ? Il reste une quinzaine d'heures pour en concrétiser une et satisfaire Rudi Garcia.