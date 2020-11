Mercato - OL : Rudi Garcia conservé et prolongé ? La réponse de Gérard Houllier

En fin de contrat au 30 juin 2021, Rudi Garcia (56 ans) ne devrait pas, sauf surprise, s'éterniser sur le banc de touche de l'Olympique Lyonnais. Pourtant, entre Rhône et Saône, l'entraîneur français a des partisans de renom. Gérard Houllier, le conseiller du président Aulas, en est un, comme il l'a révélé sur le plateau de la chaîne Téléfoot en ce lundi soir.

"Il y a eu un début difficile. (...) Maintenant, ça va beaucoup mieux et il faut que ça continue, c'est tout. J'apprécie beaucoup le professionnel et l'entraîneur. J'apprécie l'homme aussi. Ce n'est pas moi qui décide (rires). Il y a tout un collectif. Il y a le président, mais aussi Juninho, le directeur sportif, et Vincent Ponsot, le directeur du football. C'est à eux de prendre la décision plutôt. Un conseiller n'est qu'un conseiller, c'est tout, ce n'est pas le décideur", a confié Gérard Houllier.