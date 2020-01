Mercato - OL : Rudi Garcia s'accroche à Lucas Tousart

Courtisé par le Hertha Berlin, Lucas Tousart est, toujours, un joueur de l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain rhodanien de 22 ans, qui fait partie des joueurs les plus utilisés de la saison, peut compter sur le soutien indéfectible de son entraîneur, Rudi Garcia. En conférence de presse, le technicien a tenu à démentir les rumeurs de départs.

"Lucas Tousart va bien. Ne pas le faire jouer contre Bordeaux c’était un choix pour le faire souffler et faire tourner, a indiqué le technicien de 55 ans. Samedi il va démarrer, il n’y a pas de problème particulier. […] Je veux couper l’herbe sous le pied à ceux qui disent qu’il n’a pas joué car il serait en instance de départ" explique Garcia. "Lucas Tousart est sous contrat avec nous, le président s'est exprimé sur ce sujet. Je pense que l’on ira jusqu’à la fin de saison avec au moins ce groupe-là. S’il est amélioré tant mieux et s’il ne l’est pas je me concentre sur mes joueurs. […] Je travaille avec ce groupe-là et pas avec un groupe fictif ou potentiel."