Mercato - OL : Toko Ekambi exprime une envie claire pour son futur

Prêté avec option d'achat (11,5 millions d'euros) par le Villarreal CF, Karl Toko Ekambi (27 ans, 3 matches et 2 buts en Ligue 1 cette saison) ne cache pas son envie de s'installer sur le long terme sous la tunique de l'Olympique Lyonnais. Dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès, l'international camerounais a exprimé cette envie claire pour son avenir.

"Si le club atteint ses objectifs, l’option sera levée. Je suis venu avec cette intention et je sais que ça va se réaliser car l’OL est un grand club et réalise presque tout le temps ses objectifs. Confiant ? Il n’y a rien de sûr, mais c’est ma volonté. J’aimerais être fixé vite mais comme vous savez, il y a des contrats, des clauses, des options. Je veux bien finir la saison ici et démarrer la prochaine. J'ai envie de m’installer sur la durée à Lyon", a assuré l'ancien joueur du SCO Angers.