Mercato - OL : un ancien du club a un message pour la pépite Rayan Cherki

Lors de ses différentes apparitions avec l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki (16 ans) a séduit et même impressionné. Le Real Madrid, le club dont rêve le jeune attaquant, serait déjà particulièrement intéressé par ses services. Si cet intérêt est évidemment on ne peut plus flatteur, Sidney Govou, ancien ailier rhodanien désormais consultant sur Canal +, a tenu à adresser un message au phénomène des Gones.

"Si Cherki venait à partir pour le Real, ce serait pour une certaine somme, donc ce serait tout bénef pour le club. Mais pour le bien du joueur, chacun peut penser ce qu'il veut, moi je trouve que c'est précipité", a estimé l’ancien Lyonnais sur OL TV. "C'est un joueur qui a énormément de talent, qui a encore beaucoup de choses à prouver. Il a été très performant quand il a joué mais on le voyait beaucoup moins sur la fin. Il n'a que 16 ans, ça me parait jeune", a-t-il conclu.