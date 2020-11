Mercato - OL : un club de Premier League en pince toujours pour Dembélé

Malgré une entame de saison 2020-2021 très décevante (11 matches joués en Ligue 1, 5 titularisations, 0 but), Moussa Dembélé, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, garde la cote sur le marché, notamment en Premier League. Selon France Football, la formation londonienne de West Ham suivrait toujours avec la plus grande attention le profil du numéro 9 des Gones, encore sous contrat entre Rhône et Saône jusqu'au 30 juin 2023.