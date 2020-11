Mercato - OL : un départ de Memphis Depay est inenvisageable pour Jean-Michel Aulas

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2021, Memphis Depay (26 ans, 5 buts et 3 passes décisives en 10 matches de Ligue 1 cette saison) pourrait profiter du mercato hivernal pour plier bagages et quitter l'Olympique Lyonnais. Mais pour Jean-Michel Aulas, l'emblématique président du club rhodanien, il n'est désormais plus question d'envisager cette possibilité. L'attaquant néerlandais (56 sélections, 19 buts) terminera la saison dans la capitale des Gaules, a assuré le patron des Gones sur les ondes de RMC Sport.

"Memphis, je n'ai pas les yeux de Chimène pour lui, mais je pense qu'il peut apporter à l'Olympique Lyonnais une dimension que tout le monde souhaite avoir pour l'OL. Donc, non, a priori on ne va pas le garder (à la fin de son contrat). J'ai été le premier à dire qu'il ne partirait pas à Barcelone. Personne ne m'a écouté à l'époque du mercato puisqu'on le voyait partir. (...) Depuis le début, je vous ai dit, ils (Ndlr, Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Memphis Depay) ne partiront pas car une année où on a été injustement privé de coupe d'Europe, il faut absolument réussir la saison (...) Donc il (Ndlr, Memphis) va rester", a lâché "JMA". Le message est clair, reste à savoir s'il sera accepté par le principal intéressé.