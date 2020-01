Mercato - OL : une alternative sud-coréenne en cas d'échec dans le dossier Toko-Ekambi

En cas d'échec dans le dossier Karl Toko-Ekambi, l'Olympique Lyonnais s'est préparé un plan B, qui mène à l'attaquant sud-coréen du Red Bull Salzbourg, Hee-chan Hwang.

À la recherche de renfort(s) pour sa ligne offensive, l'Olympique Lyonnais multiplie les pistes. Si la priorité reste Karl Toko-Ekambi (27 ans, Villarreal), la formation rhodanienne ne compte pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Ainsi, selon les informations dévoilées par L'Equipe, la cellule de recrutement lyonnaise aurait des vues sur l’attaquant sud-coréen du Red Bull Salzbourg, Hee-chan Hwang. Âgé de 23 ans, l'offensif asiatique s’est notamment distingué en Ligue des Champions avec trois réalisations et cinq passes décisives lors de la phase de groupes.

Nos confrères précisent que le profil de Hee-chan Hwang, encore lié au club autrichien jusqu'au 30 juin 2021, fait l'unanimité en interne entre Rhône et Saône. Reste désormais à connaître les intentions des dirigeants autrichiens, qui ont déjà - bien - vendu deux joueurs (Erling Haaland au Borussia Dortmund et Takumi Minamino à Liverpool) ces dernières semaines et qui ne sont donc pas en quête de liquidités. À voir, aussi, s'ils souhaiteront se séparer d'une nouvelle arme offensive, qui a compilé 9 buts et 14 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues.