Mercato - OL : une nouvelle piste en Jupiler League pour la défense centrale

À la recherche d'un défenseur central de qualité, et accessoirement expérimenté, pour la saison à venir, l'Olympique Lyonnais multiplie les pistes et les dossiers. À en croire nos confrères de RMC, le club de la capitale des Gaules s’intéresserait désormais à Michael Ngadeu (29 ans), l'axial de La Gantoise. Selon le média, Juninho, le directeur sportif rhodanien, aurait même déjà entamé des discussions avec les agents de l'international camerounais (3 sélections). Pour libérer son protégé (7 matches en Jupiler League cette saison, 1 but), arrivé l’été dernier pour 4,5 M€ en provenance du Slavia Prague, les dirigeants belges réclameraient près de 10 M€.