Mercato - OL : vers un changement de tendance pour Moussa Dembélé ?

Jamais deux sans trois, dit l'adage. Après Memphis Depay et Houssem Aouar, dont les départs sont programmés, Moussa Dembélé va-t-il lui aussi quitter le navire ? La réponse à cette question n'est plus aussi affirmative qu'il y a quelques jours. Arrivé il y a deux ans en provenance du Celtic Glasgow (pour 22 M€), l'attaquant de 24 ans pourrait finalement entamer une troisième saison dans le Rhône, d'après L'Equipe.

Plus que ses dirigeants, qui ne diraient pas non à une belle indemnité de transfert sans prendre le risque d'appauvrir un secteur offensif assez fourni pour bien figurer -seulement - en L1 et en Coupe de France, c'est le joueur lui-même qui serait de moins en moins emballé par l'idée d'un départ, déçu par les propositions qui lui sont parvenues jusqu'alors, en particulier en provenance d'Angleterre. Chelsea et Manchester United, fréquemment cités parmi ses courtisans ces derniers mois, n'ont pas dû passer à l'action, du moins pour l'instant.