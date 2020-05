Mercato OL - Aulas tremble pour Depay

En fin de contrat en juin 2021, Memphis Depay se poserait des questions sur son avenir à Lyon. Chez Jean-Michel Aulas, l'inquiétude commence à gagner du terrain...

Ces derniers jours, l'actualité de l'Olympique Lyonnais tourne autour des recours déposés par Jean-Michel Aulas au sujet de l'arrêt de la Ligue 1. Très amer après la décision de la LFP de mettre un terme à la saison 2019-2020, le président lyonnais ne peut accepter que son club n'évolue pas dans une compétition européenne la saison prochaine. Mais le mercato est également d'actualité et l'OL a certains dossiers chauds à prendre en mains, dont celui de Memphis Depay.

Blessé aux ligaments croisés en décembre dernier, le Néerlandais n'a pas joué de la phase retour. Dans des vidéos qu'il partage régulièrement sur ses réseaux sociaux, il montre qu'il retrouve des sensations et son retour sur les terrains devrait être pour bientôt. Mais ce retour se fera-t-il au Groupama Stadium ? A l'heure actuelle, tout peut encore arriver mais l'inquiétude grandit chez Jean-Michel Aulas. Dans des propos adressés au Progrès, le patron rhodanien a reconnu que le joueur de 26 ans s'interroge, à un an de la fin de son contrat. "Je n'ai pas de neuf pour l'instant. Memphis me dit qu'il est prêt à discuter quand il rentrera. Ses agents disent qu'il est plutôt dans une réflexion sur une opportunité de départ si on n'est pas en Coupe d'Europe."

Quelques heures après l'annonce de la grave blessure de Depay, 'JMA' avait déclaré vouloir le prolonger. Une manière d'assurer l'avenir du joueur et de gérer ce dossier rapidement. Mais quelques mois plus tard, la situation n'a pas avancé et Aulas se veut de plus en plus pessimistes dans son discours. "Je vais tout faire pour garder les joueurs (pour la rencontre face à la Juve début août). Mais des joueurs programmés pour jouer les compétitions européennes peuvent avoir envie d'aller voir ailleurs parce qu'on nous prive de coupe d'Europe" a-t-il ajouté. "Tu es le meilleur Memphis, nous t'attendons !" a écrit le président de l'OL sur Twitter dans un message semblant un peu désespéré.