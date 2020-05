Mercato - OL : impressionné par Bruno Guimaraes, le Barça va tenter sa chance !

Impressionnant à l'Olympique Lyonnais, qu'il a rejoint l'hiver dernier, Bruno Guimaraes (22 ans) jouit déjà d'une très belle cote sur le marché. Selon AS, le FC Barcelone lorgnerait le Brésilien et serait d'ores et déjà en contact avec son entourage.

Alors que l'Olympique Lyonnais est engagé depuis quelques jours dans une bataille contre la Ligue de Football Professionnel afin de faire annuler sa décision de l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 Ligue 1, de nombreux doutes planent sur l'avenir de plusieurs joueurs rhodaniens, qui seraient a priori privés de coupes d'Europe la saison prochaine s'ils venaient à faire le choix estival de rester entre Rhône et Saône.

En effet, si l'Olympique Lyonnais ne parvient pas à arracher, sur le terrain avec la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, ou en justice via ses recours intentés, un strapontin européen, il pourrait voir plusieurs joueurs importants quitter le navire. On pense notamment à Houssem Aouar, Memphis Depay ou encore Moussa Dembélé. Mais d'autres éléments pourraient aussi être concernés par un départ, comme Bruno Guimaraes.

À lire aussi : Aulas tremble pour Depay

Selon AS, le Barça souhaiterait d'ailleurs profiter de la situation compliquée des Gones pour enrôler le jeune milieu de terrain brésilien, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2024. Arrivé cet hiver à Lyon contre un chèque de 20 millions d'euros en provenance de l’Athletico Paranaense, le capitaine de la sélection olympique brésilienne (8 sélections avec les Espoirs) plairait énormément aux décideurs catalans, qui auraient déjà noué certains contacts avec le clan de l'Auriverde.

Concrètement, le Barça aimerait convaincre le Brésilien de rallier la Catalogne pour remplacer numériquement Arthur, annoncé avec insistance à la Juventus Turin (Italie). Reste désormais à connaître la position du principal concerné, fraîchement arrivé dans le Rhône, mais surtout celle de l'Olympique Lyonnais. À ce stade, difficile d'imaginer que les dirigeants des Gones accepteront de se séparer aussi rapidement d'un joueur très vraisemblablement promis à un grand avenir.