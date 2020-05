Mercato OL - Bruno Guimaraes dans le flou concernant son avenir

Bruno Guimaraes n'a disputé que cinq matchs sous les couleurs de l'OL, depuis son arrivée en provenance de l'Athletico Paranaense, mais a déjà convaincu sur sa capacité d'adaptation au football européen. À seulement 22 ans, le jeune milieu de terrain brésilien s'annonce comme un futur grand et les poids lourds du continent ne vont plus tarder à se pencher sur ses performances, si ce n'est pas déjà le cas. Il y a quelques semaines, un intérêt du FC Barcelone était d'ailleurs évoqué dans la presse espagnole.

Le principal intéressé, lui, ne sait pas de quoi son avenir est fait et l'avoue franchement dans une interview accordée à UOL Esporte. "Certaines équipes me regardent depuis longtemps. Je pense que ce sont des spéculations, ce sont des choses normales dans le football", analyse Guimaraes. "Je ne peux pas dire à quoi je peux penser pour mon avenir. Je n'y arrive pas pour le moment..." Difficile, cependant, d'imaginer un transfert cet été, six mois seulement après son arrivée dans le Rhône.