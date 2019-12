Mercato - OL/Chelsea : Frank Lampard veut s'offrir Moussa Dembélé

Chelsea et son manager Frank Lampard, finalement autorisés à recruter cet hiver, ont jeté leur dévolu sur l'attaquant lyonnais Moussa Dembélé.

Privé de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde jusqu'à la fin de la saison, l'Olympique Lyonnais est menacé de perdre un nouveau joueur offensif dans les semaines qui viennent. Moussa Dembélé se retrouve effectivement concerné par le mercato hivernal, dont plusieurs clubs anglais ont l'intention de profiter pour le faire revenir de l'autre côté de la Manche, dix-huit mois après son départ du Celtic Glasgow (Ecosse), qu'il avait rejoint en 2016 après une expérience de quatre ans à Fulham (Angleterre).

Auteur d'une première moitié de saison convaincante (3e meilleur buteur de L1 avec 10 réalisations) sans être ébouriffante, le natif de Pontoise s'est affirmé ces derniers mois comme l'un des attaquants français les plus complets et l'OL, qui l'avait acquis pour un peu plus de 20 millions d'euros à l'été 2018, peut légitimement espérer récolter plus du double de sa future vente (le CIES estime sa valeur marchande entre 50 et 70 M€).

Lampard compare Dembélé à Drogba

L'intérêt de Chelsea, révélé au début du mois par la presse britannique, ne se dément toujours pas et nos confrères de Sky Sports assurent même ce mardi que Frank Lampard est particulièrement séduit par les qualités du jeune attaquant français (23 ans). En privé, le manager des Blues irait même jusqu'à comparer les caractéristiques de Dembélé à celles de son ex-coéquipier Didier Drogba. Jean-Michel Aulas aimerait sans doute voir son avant-centre épouser la même trajectoire que celle de l'Ivoirien. Mais probablement pas dès cet hiver, où l'OL doit surtout se renforcer en vue de reconquérir le podium de Ligue 1 et le top 8 continental (8e de finale de Champions League contre la Juventus Turin)...