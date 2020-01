Mercato OL - Ciprian Tatarusanu a tranché pour son avenir

Apparu à une seule reprise en match officiel depuis l'entame de la saison, Ciprian Tatarusanu n'est pas encore découragé quant à ses chances de réussite à l'OL, où il compte rester cet hiver.

On avait quitté Ciprian Tatarusanu en 2019 avec une certaine amertume et de sérieuses interrogations sur son avenir à l'Olympique Lyonnais. "On verra ce qu'il se passera après les vacances (...) Je ne suis pas content d'être gardien numéro deux. C'est la décision de l'entraîneur et je la respecte", avait déclaré le Roumain (33 ans) après sa première titularisation de la saison, une victoire sur Toulouse en 8e de finale de Coupe de la Ligue, mi-décembre.

À l'avant-veille du prochain tour, mercredi contre Brest (quart de finale), Tatarusanu était de retour face à la presse ce lundi. Au-delà d'annoncer qu'il sera de nouveau titulaire face aux Bretons, il en a profité pour refaire un point sur sa situation. Et visiblement, sa réflexion a évolué. "Je ne pense pas partir cet hiver", a-t-il indiqué. L'ancien Nantais, recruté libre de tout contrat l'été dernier, est prêt à se donner cinq mois supplémentaires pour tenter de passer devant Anthony Lopes dans la hiérarchie.

"Ce n'est pas une tragédie de ne pas jouer beaucoup, mais je travaille pour essayer de faire évoluer les choses. Je me sens bien et je m'entraîne chaque jour", a-t-il assuré, sans manquer d'autodérision. "Le plus difficile, c'est de rester sur le banc, il me fait mal au dos", a poursuivi Tatarusanu. "C'est difficile de ne pas jouer, je joue au foot pour jouer. Mais je fais partie d'une équipe avec un entraîneur qui prend ses décisions et qui est responsable des résultats de l'équipe." Difficile, néanmoins, d'imaginer Rudi Garcia laisser Anthony Lopes sur le banc ailleurs qu'en Coupe de la Ligue, voire en Coupe de France. Ciprian Tatarusanu jouera donc la suite de sa saison, mercredi soir.