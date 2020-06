Mercato OL - Depay a la tête ailleurs

A un an de la fin de son contrat à Lyon, Memphis Depay aurait des envies d'ailleurs. Mais les prétendants sont rares...

Gravement blessé au genou en décembre dernier lors d'un match face à Rennes, Memphis Depay a vu sa saison s'arrêter subitement alors qu'il réalisait un très bel exercice jusque-là (14 buts et 2 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues). Quelques heures seulement après l'annonce de la gravité de sa blessure, l'international néerlandais a reçu le soutien de son club et plus particulièrement de Jean-Michel Aulas qui n'a pas perdu une seule seconde pour annoncer son désir de prolonger le contrat du joueur de 26 ans.

"Il m'a toujours dit que si on trouvait un terrain d'entente il serait heureux de prolonger" a récemment déclaré le président de l'OL. Ces derniers mois, une pointe d'inquiétude est apparue dans le discours de ce dernier lorsqu'il s'agit d'évoquer le dossier Depay. Et pour cause, à un an de la fin de son contrat entre Rhône et Saône (juin 2021), l'ancien du PSV serait plus que jamais tenté par un départ dans un club plus huppé. D'après les informations de RMC Sport, Memphis Depay sonde le marché des transferts afin de trouver une place au sein d'un cador européen, mais les prétendants sont rares. Son nom est bien revenu du côté de l'AC Milan mais le club lombard a perdu de sa superbe ces dernières années et les prétentions du lyonnais semblent plus élevées.

Son expérience manquée à Manchester United entre 2015 et 2017 lui fait défaut, notamment en Angleterre où les plus grosses écuries émettent des doutes sur ses capacités et surtout sur son état d'esprit. Loin de se déplaire à Lyon, Depay n'est pas pour autant pressé de prolonger. Mais entre la crise économique et son absence de plusieurs mois en raison de sa rupture des ligaments croisés, l'ancien mancunien pourrait essuyer un échec dans sa quête de rejoindre un grand club européen cet été...