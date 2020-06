Mercato OL - Des discussions entamées avec Mamadou Sakho ?

Avec l'interruption définitive de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a un grand objectif en dehors de sa participation à la Ligue des Champions, c'est la préparation de la saison prochaine. En quête d'un défenseur central, la direction des Gones a depuis plusieurs semaines coché le nom de Mamadou Sakho pour venir renforcer l'arrière-garde lyonnaise et les discussions se sont récemment accélérées.

Selon les informations du Parisien, le club de Crystal Palace ne retiendrait pas le joueur et serait prêt à le céder contre une offre avoisinant les dix millions d'euros. De plus, Bruno Cheyrou récemment intronisé comme directeur de la cellule de recrutement de Lyon aurait débuté les discussions avec le club anglais et le joueur, qui serait ainsi prêt à un effort financier afin de retrouver la Ligue 1, sept ans après son départ du PSG. Cette saison, Sakho a vu son année gâchée par des blessures à répétitions et n'a pu participer qu'à huit rencontres de Premier League.