Mercato OL - Garcia se livre sur l'avenir de plusieurs cadres

Comme il est coutume depuis plusieurs saisons maintenant, l'Olympique Lyonnais devrait offrir un bon de sortie à un joueur important de son effectif afin de récupérer des liquidités pour se renforcer par la suite. Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont régulièrement cités pour être les heureux élus cet été mais les deux joueurs offensifs de l'OL n'ont, à priori, encore rien décidé pour leur avenir. Après la mise au point du triumvirat Juninho-Aulas-Cheyrou il y a quelques jours, Rudi Garcia a évoqué le futur de ses protégés à son tour.

"Est-ce qu'Aouar va partir ? Sportivement j'espère que non. Lui et Moussa Dembélé, qui sont souvent les deux joueurs qui reviennent dans les possibles départs, j'espère bien qu'ils vont rester à l'OL. Maintenant il y a plein de paramètres qui entrent en jeu comme la volonté du joueur. Est-ce que l'OL a reçu une offre pour Aouar ? Même si ce n'est pas mon domaine puisque c'est celui de Juninho qui est maintenant épaulé par Bruno Cheyrou, je ne pense pas m'avancer en disant qu'on n'a pas reçu d'offre, catégoriquement. Ils ne m'ont pas dit qu'on avait reçu des offres" a-t-il déclaré à RTL ce samedi. Même son de cloche pour Memphis Depay qu'il espère conserver. "On me dit qu'il apparaît moins dans les possibles partants, et tant mieux. J'espère que Memphis sera avec nous. C'est vraiment un des "tops player" de notre effectif. Son absence a été préjudiciable, comme celle de Jeff Reine-Adélaïde. C'était mon capitaine avant qu'il se blesse. On espère bien que Memphis va faire la saison avec nous."