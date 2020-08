Mercato OL - Houssem Aouar ne se mouille pas sur son avenir

Houssem Aouar accorde un long entretien à L'Equipe, ce vendredi, dans lequel il exprime sa fierté d'avoir été appelé pour la toute première fois en équipe de France A. En toute fin d'interview, nos confrères invitent le jeune milieu lyonnais (22 ans), dont les performances de haut vol en final 8 de la Ligue des Champions ont fait croître sa cote de popularité chez les cadors européens (Manchester City, Juventus Turin, Arsenal...), à se projeter sur son avenir.

Aouar est d'abord questionné sur le contexte de ses probables adieux à l'OL, dans un Groupama Stadium quasi-vide. Mais il ne mord pas à l'hameçon... "Je ne suis pas encore parti. Donc, je ne me pose pas cette question", rétorque le néo-Tricolore. "Je ne suis pas encore parti", répète-t-il quand on lui demande si la perspective de l'Euro 2021 entre dans sa réflexion sur le mercato. C'est alors qu'il est interrogé sur son envie personnelle : "Elle est très dure, celle là... (rires). J'ai envie que l'on réussisse un bon début de championnat. Et que l'on batte Dijon, pour commencer." Elégant sur le terrain, Houssem Aouar fait preuve d'autant de finesse en interview. Pour la prise de risque, en revanche, on repassera...