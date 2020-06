Mercato OL - Houssem Aouar pas emballé par la Juventus, selon JM.Aulas

Fin mai, la presse italienne dévoilait que la Juventus Turin réfléchissait à formuler une offre surprenante pour Houssem Aouar : un prêt de deux ans assorti d'une option d'achat. Jean-Michel Aulas, interrogé sur l'avenir de son jeune milieu de terrain (21 ans) dans la Gazzetta dello Sport, assure qu'il n'a encore rien reçu sur son bureau. "Je n'ai jamais reçu d'offre de Turin", détaille même le président lyonnais, "sauf pour des joueurs de second plan dont je ne me rappelle plus les noms..."

De toute façon, à en croire le dirigeant rhodanien, Aouar a d'autres priorités qu'un départ dans le Piémont. "Pour plaisanter, j’ai toujours dit que ce serait pas mal de faire affaire avec la Juve, mais je ne pense pas que la Juve soit la priorité d’Aouar", révèle Aulas. Pour rappel, Manchester City se renseigne également depuis plusieurs mois sur l'international Espoirs français.