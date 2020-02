Mercato OL - Jean-Michel Aulas a tenté Matuidi et Rabiot

Dans une interview accordée à Tuttosport, à cinq jours du rendez-vous entre l'OL et la Juventus, Jean-Michel Aulas dévoile avoir tenté de récupérer deux milieux de terrain aux Bianconeri, au cours des huit derniers mois. L'été dernier, le président lyonnais a d'abord essayé d'attirer Blaise Matuidi (32 ans). "Sans succès", déplore-t-il, sans pour autant abandonner l'idée. "On en reparlera en juin, Matuidi serait parfait pour nous : c'est un milieu constant, qui a la science tactique et un champion du monde."

Champion du Monde, Adrien Rabiot (24 ans) ne l'est pas, mais aurait tout de même pu rendre de fiers services à l'OL, en quête de renforts dans l'entre-jeu lors du dernier mercato hivernal. "Il a montré 60 % de son potentiel. Au début il jouait peu et je l'ai demandé à la Juve en janvier pour un prêt de six mois, mais c'est justement à ce moment-là qu'il a commencé à jouer et à progresser", explique JMA, qui s'est finalement consolé avec le recrutement de Bruno Guimaraes.