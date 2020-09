Mercato OL - Juninho a pris des renseignements sur Umtiti et Lacazette

Au cours d'un long entretien pour RMC, dans l'émission Top of the Foot, Juninho a fait un gros point mercato. Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a notamment fait quelques révélations, notamment sur des intérêts concernant des anciens de la maison : Alexandre Lacazette en janvier, et Samuel Umtiti ces derniers jours.

"Umtiti ? Si tu perds Marçal et qu’il arrive, tu gardes tes trois défenseurs comme il faut. Avec son expérience, Umtiti connaît la maison. Mais ces joueurs, dans ces équipes-là, le niveau du contrat c'est un autre, ce n'est pas le nôtre. En janvier j'ai parlé avec Lacazette pour discuter un peu avec lui car il avait des problèmes avec Arsenal et je me disais: 'Pourquoi pas un prêt de six mois avec nous où tu vas t’éclater, jouer tous les matchs et marquer des buts comme tu sais faire? Et après tu repars à Arsenal ou ailleurs.' Mais à partir du moment où tu vois ce niveau de contrat des joueurs, ce n'est pas pour nous" explique-t-il, avant de revenir sur Umtiti. "Aujourd'hui, on ne peut pas payer le salaire d'Umtiti, c'est la vérité. Sauf si le joueur fait un effort, un contrat plus long. Si il a envie de rentrer à la maison je vais le chercher tout de suite. On n'a pas avancé à ce niveau".