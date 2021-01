Mercato OL - Juninho confirme la piste Islam Slimani

Après avoir annoncé les envies d'ailleurs de Moussa Dembélé, Juninho, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, a évoqué son possible successeur. Le dirigeant a confirmé la piste menant à Islam Slimani (32 ans), en fin de contrat en juin avec Leicester.

"C'est un joueur qu'on apprécie beaucoup. Il n'est pas seul. (...) On regarde d'autres joueurs. On avait parlé avec lui en début de saison et on avait presque trouvé un accord. Il a envie de venir, mais on discute" a-t-il déclaré sur Téléfoot.