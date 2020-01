Mercato OL - Karl Toko Ekambi prêt à forcer son départ de Villarreal

À chaque jour son nouveau rebondissement. Alors que le dossier Karl Toko Ekambi à l'Olympique lyonnais semblait définitivement étouffer, voilà que le quotidien El Periodico Mediterraneo annonce que le joueur serait prêt à enclencher un bras de fer avec son club. Approché il y a quelques jours par les Gones, qui font face à une recrudescence de blessures dans le secteur offensif, l'avant-centre de 27 ans avait vu, sur fond de désaccord financier, les discussions entre les négociateurs entérinées. Le 8 janvier, Jean-Michel Aulas avait annoncé, inquiet, de "mauvaises nouvelles" concernant l'ancien angevin (2016-2018).

Les Rhodaniens, décidés à recruter à moindre coût, avaient mis 12 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services du Camerounais (6 buts, 2 passes décisives en 18 matchs) alors que les dirigeants du Sous-marin jaune en demandaient 25. Un brin visionnaire, l'entraîneur de Villarreal, Javier Calleja, s'inquiétait des tractations entourant son joueur : "Il y a cet intérêt réel et cette possibilité. Mais il y a aussi une clause libératoire et le joueur doit l'assumer. C’est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs et que je n'aime pas ça. Cela peut déstabiliser le joueur". Le clash, nouvelle alternative aux joueurs désirant assouvir leur désir de départ, pourrait finalement décanter la situation.