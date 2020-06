Mercato OL - L'agent d'Otavio répond aux rumeurs de transfert

Hier, sur son compte Instagram, Iker Casillas a fait l'éloge de l'un de ses anciens coéquipiers à Porto, Otavio, qu'il annonçait dans le viseur de Séville, Lyon ou encore le Napoli. Forcément, ce post, que nous avons relayé hier sur notre site, a fait le tour de la presse portugaise avant d'être supprimé par le principal intéressé. Cela a tout de même suffit pour que son agent, Evandro Schmidt, réponde aux rumeurs mercato dans les colonnes d'O Jogo. "Je n’ai eu aucun contact personnel avec les clubs mentionnés par Iker sur sa publication. Vu ses prestations, il y a du mouvement autour d’Otavio, beaucoup de mouvement, c’est bien. Mais, jusqu’à aujourd’hui, personne n’a parlé avec moi. Si cela avait été le cas, j’aurais pu le confirmer. Mais là, ce n’est pas le cas" a-t-il déclaré.

Otavio (25 ans), apparu à 25 reprises en Liga NOS cette saison pour 1 but, possède de belles qualités puisqu'il peut évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain. "Il est bien revenu après la pause forcée liée à la pandémie, il assume son statut de joueur important dans l’équipe, capable de jouer dans plusieurs positions. Aujourd’hui, Otavio est un joueur complet. Ça ne passe pas inaperçu sur le marché européen". En fin de contrat en juin 2021, le Brésilien semble "concentré sur la fin de saison et la lutte pour le titre" et ne pense pas à une prolongation : "On verra plus tard ce qui arrivera".