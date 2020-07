Mercato OL - L'Olympiakos voudrait récupérer Rafael !

En fin de contrat dans un an à l'Olympique Lyonnais, et mis en concurrence avec Léo Dubois et Kenny Tete, Rafael (30 ans) pourrait quitter le Rhône cet été. L'ancien de Manchester United, présent au club depuis 2015, serait dans le viseur de l'Olympiakos selon les informations de la Gazzetta grecque ! Le club du Pirée espère d'ailleurs profiter de la situation contractuelle de l'Auriverde, apparu à 18 reprises cette saison, pour l'obtenir à un prix abordable.