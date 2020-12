Mercato OL - La Juve veut s'immiscer dans le dossier Memphis Depay

Libre de tout contrat en juin prochain, et alors qu'il n'a toujours pas prolongé à l'OL, Memphis Depay semblait se diriger vers le FC Barcelone. Mais face à l'inactivité du club catalan, la Juventus Turin est en train de s'immiscer dans le dossier.

Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Dani Alves, Paul Pogba ou encore Andrea Pirlo, sont des joueurs que la Juventus Turin a su recruter gratuitement. Un sacré casting. Ce sont de bonnes affaires mais également de belles plus-values au sein d'un effectif tel que la Juventus Turin, qui joue sur tous les tableaux. Et selon Mundo Deportivo et Tuttosport, Memphis Depay (26 ans) pourrait s'ajouter à la liste. Le quotidien espagnol titre "la Juve veut arracher Depay au Barça". Longtemps annoncé favori dans ce dossier, le club catalan est désigné comme le club promis à la signature du capitaine de l'Olympique Lyonnais, après avoir échoué à le recruter l'été dernier, pour des raisons financières. Depay, de son côté, veut rejoindre son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas Ronald Koeman en Catalogne, et serait déjà d'accord pour un éventuel contrat.

La situation du Barça pourrait porter préjudice

Cependant, le Barça pourra-t-il verser quelques millions en janvier à l'OL pour enfin boucler ce transfert ? En raison de problèmes financiers, les Catalans ne sont pas assurés de pouvoir le faire. De plus, les mauvais résultats actuels fragilisent aussi Ronald Koeman, à l'origine de cette piste pour rappel. La prochaine direction du club, qui prendra place au cours du mois de janvier 2021, pourrait vouloir changer d'entraîneur. Ces éléments rendent l'opération Depay incertaine, et la Juventus se tient prête à bondir.

La Vieille Dame, experte lorsqu'il s'agit de recruter des joueurs gratuitement, aurait fait part de son intérêt à l'international néerlandais (21 buts en 59 sélections), soit pour un transfert l'année prochaine, ou à un prix réduit dès janvier (l'OL pourrait ne réclamer que 5 M€ en janvier), Memphis Depay pourrait être une opportunité en or pour ces cadors européens. Qui saura donc saisir cette occasion ?