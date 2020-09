Mercato OL - La mise au point de Jean-Michel Aulas sur l'avenir de Jeff Reine-Adélaïde

Présent en conférence de presse pour présenter Lucas Paqueta, sa nouvelle recrue, Jean-Michel Aulas a fait un rapide point sur l'avenir de Jeff Reine-Adélaïde. Le président lyonnais a profité des médias présents pour démentir un quelconque accord, que ce soit avec le Hertha Berlin ou Rennes.

"Aucun accord avec personne pour le moment. le Hertha est plus pressant que d'autres en ce moment. Tousart est parti au Hertha, c'est un projet qui a beaucoup d'ambitions. Si on était d'accord sur tout, il serait parti et on l'aurait annoncé. Il n'y pas d'accord, ni du côté du Hertha, ni du côté de Jeff, qui apparemment ne s'est mis d'accord avec aucune équipe" a-t-il déclaré. J-M Aulas a confirmé que les joueurs souhaitant partir devront régler leur situation jusqu'à vendredi soir 00h00.