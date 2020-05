Mercato OL - La quête d'un défenseur central débute

En vue de la saison prochaine, l'Olympique Lyonnais souhaite se renforcer au poste de défenseur central et en fait sa priorité pour le mercato estival. Plusieurs noms ont été cochés par la direction.

L'été dernier, l'OL a réalisé un très gros coup sur le marché des transferts en s'offrant Joachim Andersen (23 ans). Pour s'attacher les services du défenseur danois, à la Sampdoria à l'époque, les dirigeants lyonnais n'avaient pas hésité à mettre le prix et avaient déboursé 24M€ auxquels pouvaient s'ajouter 6M€ de bonus. Néanmoins, la première saison en France du joueur scandinave ne restera pas dans les anales. Malgré ses 30 apparitions toutes compétitions confondues, Andersen n'a pas donné pleine satisfaction. Dans le même temps, Marcelo, son coéquipier en défense centrale, n'est pas certain de rester à Lyon cet été, lui à qui il ne reste qu'un an de contrat entre Rhône et Saône.

Ainsi, L'Equipe nous informe que l'OL a fait du recrutement d'un défenseur central sa priorité. Parmi les noms listés par les dirigeants figure celui de Marash Kumbulla (20 ans), jeune défenseur du Hellas Vérone. Cet international albanais est extrêmement courtisé et l'Inter Milan aurait bien avancé dans le dossier, mais l'OL a prouvé l'été dernier qu'il était capable de mettre le prix. Toujours en Italie, le profil de Merih Demiral (22 ans) ne laisserait pas les Lyonnais insensibles et ce malgré sa rupture des ligaments croisés du genou en cours de saison. Apparu à son avantage avec la Juventus Turin avant sa blessure, le Turc doit faire face à une rude concurrence dans le Piémont (De Ligt, Chiellini, Bonucci).

Les places d'extracommunautaires sont occupées

L'OL ne s'en tient pas qu'à de la simple prospection. Depuis plusieurs semaines, des contacts auraient débuté entre Juninho et Robson Bambu (22 ans), défenseur brésilien de l'Athletico Paranaense. Toutefois, toutes les places d'extracommunautaires sont occupées, ce qui signifie que l'OL devra dans un premier temps se séparer d'un élément. Ancien pensionnaire de Ligue 1, Aïssa Mandi (28 ans) plairait également au sein du club rhodanien. Parti au Betis Séville en 2016, le défenseur algérien s'est affirmé comme un élément important du dispositif des Verdiblanco. Quoiqu'il en soit, les dirigeants lyonnais ne manquent pas d'idées pour se renforcer à ce poste.