Mercato OL - Le Barça veut remplacer Luis Suarez par Moussa Dembélé !

Selon Gianluca Di Marzio, Moussa Dembélé serait dans le viseur du FC Barcelone pour remplacer Luis Suarez !

Une révolution est en marche du côté du FC Barcelone ! Alors que les envies d'ailleurs de Lionel Messi alimentent la presse espagnole et en particulier nos confrères catalans, Gianluca Di Marzio, l'une des références du mercato en Italie, a annoncé une piste mercato made in Ligue 1 pour le Barça. Pour remplacer Luis Suarez (33 ans), poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat, la direction barcelonaise serait intéressée par Moussa Dembélé !

On apprend, ainsi, que l'adjoint de Ronald Koeman, l'ancien attaquant du Barça Henrik Larsson, a déjà contacté le buteur de l'Olympique Lyonnais il y a quelques jours. Le nouveau technicien du Barça, qui serait également intéressé par les services de Memphis Depay, aurait déjà donné son feu vert pour l'éventuelle arrivée de l'ancien du Celtic Glasgow.