Mercato OL - Les cadors anglais se bousculent pour Houssem Aouar

A en croire les informations venues d'outre-Manche, plusieurs cadors anglais pourraient se livrer une bataille cet été dans le but de signer Houssem Aouar.

Après le départ de Nabil Fekir pour le Betis Séville l'été dernier, Houssem Aouar s'est retrouvé sous le feu des projecteurs cette saison. A 21 ans seulement, le jeune milieu lyonnais a dû endosser un rôle de leader tout nouveau pour lui. Malgré quelques matchs sans en début de saison, l'international Espoirs français a su prendre ses responsabilités et a toujours assumé ce nouveau statut. Auteur de 9 buts et 7 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, le Rhodanien a tapé dans l'oeil des cadors anglais.

D'après les révélations de The Sun, Aouar serait dans le viseur de Manchester City, Liverpool et Arsenal. Chez les Gunners, Mikel Arteta est particulièrement sensible au profil du lyonnais mais le budget restreint du club londonien l'été prochain pourrait être un obstacle majeur. Concernant les Reds, le média britannique affirme que des discussions ont déjà débuté, avec la possibilité d'un transfert d'environ 70 millions d'euros à la clef.

Pour ce qui est des Citizens, le joueurs des Gones a séduit Pep Guardiola la saison passée, lors de la double confrontation en Ligue des Champions entre l'OL et City. "Houssem (Aouar) est un très bon joueur. Il est incroyable. Il est excellent. Il est toujours très calme avec le ballon en sa possession, avec une excellente qualité technique" avait déclaré l'entraîneur catalan. De plus, Manchester City aimerait faire d'Aouar le successeur de David Silva. En effet, l'Espagnol de 34 ans a annoncé qu'il quitterait le club à l'issue de la saison et une place sera donc vacante au sein du milieu de terrain, chez le double champion anglais en titre...