Mercato OL - Les plans de Diego Simeone pour Moussa Dembélé

Annoncé partant de Lyon, Moussa Dembélé devrait s'engager avec l'Atlético Madrid dans les prochains jours en prêt. L'entraîneur des Colochoneros Diego Simeone a d'ailleurs déjà tout prévu pour lui.

L'attaquant de l'Olympique Lyonnais Moussa Dembélé (24 ans) est en partance pour l'Atlético Madrid, d'après le directeur sportif Juninho. Auteur d'un début de saison en dents de scie (1 but en 16 matchs de Ligue 1 cette saison), le joueur de l'OL, barré par la concurrence (Depay, Kadewere, Toko-Ekambi), juge qu'il est temps de changer d'air. Néanmoins, pas définitivement. En effet, le buteur français devrait partir sous forme de prêt chez les Madrilènes. Toutes les parties se seraient mises d'accord autour d'un prêt avec une option d'achat d'environ 35M€. Ainsi, en rejoignant l'Atlético, Dembélé va découvrir un nouveau championnat et un nouvel entraîneur, Diego Simeone.

Simeone a déjà tout prévu pour Dembélé

Et l'Argentin a tout planifié pour Dembélé selon AS. Même s'il y a aussi de la concurrence chez les Matelassiers (Suarez, Correa, Félix), le futur-ex joueur des Gones va rejoindre un secteur orphelin du départ de Diego Costa (32 ans), parti pour des raisons familiales. Car si Dembélé est d'abord vu comme un remplaçant, il est aussi espéré qu'il puisse pousser Luis Suarez (33 ans) à conserver un haut niveau, et le faire souffler de temps en temps puisque l'Uruguayen va avoir 34 ans prochainement (le 24 janvier).

Les Colchoneros considèrent que le Tricolore a le même profil que Diego Costa dans les appels, dans le côté physique également. En attaque, Suarez est accompagné de João Felix, Marcos Llorente, Angel Correa, mais aucun des trois n'est un réel buteur. Une chance à saisir pour Dembélé.