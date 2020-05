Mercato OL - Manchester United n'oublie pas Moussa Dembélé

Début avril, nos confrères de L'Equipe rappelaient que la crise actuelle ne remettrait pas en cause le possible départ de Moussa Dembélé l'été prochain. Comme chaque année depuis désormais plusieurs saisons, l'Olympique Lyonnais devrait perdre un joueur phare de son effectif lors du marché estival et ce devrait être le tour de l'attaquant tricolore de 23 ans. Auteur d'une belle saison avec 16 buts et 2 passes décisives à son actif en 27 apparitions en Ligue 1, l'ancien du Celtic est dans le viseur des grands clubs anglais depuis un moment.

Parmi eux, Manchester United avait déjà approché le natif de Pontoise lorsqu'il avait lancé sa carrière professionnelle du côté de Fulham. Or, d'après le Manchester Evening News, les Red Devils devraient de nouveau se pencher sur le profil du buteur lyonnais cet été. Ce dernier correspond parfaitement au profil recherché par les dirigeants et en particulier Ole Gunnar Solskjaer, lequel n'hésite pas à faire confiance aux jeunes. Toujours selon le média britannique qui cite une source proche du joueur, Dembélé pourrait se laisser tenter par une aventure mancunienne.