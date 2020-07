Mercato OL - Marcelo ambigu sur son avenir

Dans un entretien pour Le Progrès, Marcelo (33 ans), le défenseur lyonnais, s'est exprimé sur son avenir. "Je vais donner le meilleur pour l’OL. Je ne sais pas pour combien de temps encore, mais je ne pense pas à ça maintenant", a-t-il expliqué. Le Brésilien se dit "heureux et fier de faire partie de la famille OL". Arrivé à Lyon en 2017, il s'est vite imposé dans la défense olympienne.

Cette saison, il a tout de même connu une période délicate puisqu'il était en conflit avec les supporters lyonnais. Désormais, les choses se sont arrangées et il se sent "bien". Alors que les médias turcs ont évoqué un possible retour à Besiktas (son ancien club, 2016-2017), le joueur a assuré "défendre le maillot de l'OL à 100%". Son contrat avec les Gones se termine la saison prochaine.