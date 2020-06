Mercato OL - Martin Terrier se rapproche du Stade Rennais

Un peu plus de deux ans après son arrivée à Lyon, Martin Terrier pourrait rejoindre Rennes cet été. L'intérêt du club breton pour le jeune attaquant est réciproque et l'OL ne ferme pas la porte à une vente.

A Lyon, le spectre d'une saison 2020-2021 sans coupe d'Europe a immédiatement assombri l'avenir des stars de l'équipe emmenée par Rudi Garcia ; Houssem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembélé. Mais d'autres éléments pourraient partir bien avant ces trois-là, notamment ceux susceptibles de trouver un point de chute en France, où le marché des transferts est ouvert depuis plus de quinze jours. Martin Terrier (23 ans) est, à l'instant T, le plus concerné.

En début de semaine, on apprenait que le Stade Rennais s'était renseigné sur la situation de l'ancien lillois, en entrant directement en contact avec l'OL à son sujet. L'intérêt du club breton se confirme d'heures en heures et L'Equipe fait savoir qu'il est réciproque. Terrier, séduit par le projet des Rouge-et-Noir, verrait d'un bon oeil un départ chez le 3e du dernier championnat de France, qualifié pour les barrages de la prochaine Ligue des Champions.

L'OL fixe le prix de Terrier à 15 M€

Le joueur conquis, il ne resterait plus au Stade Rennais qu'à se mettre d'accord avec l'OL. La mission s'avère particulière pour son nouveau directeur sportif, Florian Maurice, qui devra négocier avec ses anciens employeurs. Mais ces derniers n'auraient pas forcément l'intention de lui complexifier la tâche, puisqu'ils seraient prêt à envisager un départ de l'attaquant, sous contrat jusqu'en 2022. Toujours d'après L'Equipe, l'OL espère récolter 15 M€ de sa vente, deux ans et demi après l'avoir acheté 11 M€ (plus 4 M€ de bonus) au LOSC. Au fil des négociations, ce prix pourrait toutefois fléchir et se rapprocher des 10 M€.