Mercato OL - Memphis Depay au FC Barcelone, ce serait bouclé !

La presse néerlandaise assure que le transfert de Memphis Depay au FC Barcelone est acté. Une officialisation pourrait même intervenir dans la semaine.

Présent dans le groupe retenu par Rudi Garcia pour aller affronter Montpellier, ce mardi en match en retard de la 1ère journée de Ligue 1, Memphis Depay pourrait revêtir pour la dernière fois le maillot de l'Olympique Lyonnais. Avant vendredi et la réception de Nîmes, en ouverture de la 4e journée, l'attaquant néerlandais pourrait effectivement avoir déjà quitté le Rhône, direction la Catalogne.

C'est le quotidien hollandais De Telegraaf qui le laisse entendre ce matin, en assurant que le transfert de Depay au FC Barcelone est bouclé et que l'officialisation n'est plus qu'une question de jours. Un montant supérieur aux 25 millions d'euros est évoqué, alors qu'il ne reste qu'un an de contrat au joueur de 26 ans, priorité de Ronald Koeman dans le secteur offensif.

De leur côté, nos confrères de L'Equipe n'ont pas entendu parler de la moindre avancée et expliquent que le Barça privilégie un échange, potentiellement avec son latéral droit brésilien Emerson (21 ans), prêté depuis l'été dernier au Betis. On devrait bientôt avoir plus de précisions sur ce dossier. Potentiellement ce soir, après le coup de sifflet final à la Mosson.