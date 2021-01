Mercato OL - Memphis Depay et Houssem Aouar dévoilent leurs grandes ambitions pour l'avenir

Au cours d'un entretien croisé pour Canal+, dans le Canal Football Club, Memphis Depay et Houssem Aouar ont affiché leurs grandes ambitions. Les deux Gones semblent prêts à quitter le Rhône l'été prochain pour une nouvelle aventure. "Si c’est la dernière saison à jouer avec lui, c'est triste parce que c’est un grand joueur et je prends énormément de plaisir à ses côtés", glisse d'abord Aouar.

Memphis a également évoqué l'avenir, en affichant clairement ses ambitions. "Nous jouons dans un grand club, mais on a envie d’aller dans l’un des trois plus grands au monde. Vous verrez, Houssem sera dix fois meilleur. Et pareil pour moi."