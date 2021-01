Mercato OL - Memphis Depay jette un gros trouble sur son avenir... à court terme !

Alors que Rudi Garcia se montre très serein concernant l'avenir à court terme de Memphis Depay et qu'il n'imagine pas un départ de son capitaine en janvier, le principal intéressé ne l'entend pas de cette oreille. Interrogé par Canal+ après la victoire face à Lens (3-2), le Hollandais de 26 ans s'est montré très flou concernant son futur. Pour l'instant, il refuse de faire une déclaration officielle concernant son mercato hivernal.

"Je suis concentré. Je ne veux pas encore faire de déclaration parce que je me sens bien ici. Je ne veux pas faire de la langue de bois. Mais si le coach continue à me sortir quand je marque deux buts, je réfléchirai peut-être à partir (rires). Je l'ai déjà dit, je suis heureux ici. On a une grande équipe, j'aime beaucoup le président. On verra ce qu'il se passera. Le président et moi savons ce qu'il s'est passé ces quatre dernières saisons. Continuons et profitons de ma présence pour l'instant, et peut-être jusqu'à la fin de la saison" a-t-il déclaré.