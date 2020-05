Mercato OL - Moussa Dembélé a tranché pour son avenir

Courtisé par Chelsea et Manchester United, alors que l'OL lui offre un bon de sortie cet été, Moussa Dembélé donne sa priorité aux Red Devils.

Favorable à un départ cet été, la situation de Moussa Dembélé n'a pas changé depuis le début de la crise du covid-19. Bien au contraire d'ailleurs, puisque l'Olympique Lyonnais, qui risque de ne pas revenir sur la scène européenne la saison prochaine (sauf en cas de victoires en Coupe de la Ligue ou Ligue des Champions), se prépare à un exode de ses talents (les transferts d'Houssem Aouar, Bertrand Traoré et Memphis Depay sont également évoqués).

Dembélé (23 ans), qui bénéficie d'un bon de sortie depuis plusieurs mois, sera donc très probablement vendu cet été, deux ans après son arrivée en provenance du Celtic Glasgow, pour 22 millions d'euros. En Angleterre, a priori, puisqu'il y a laissé un excellent souvenir de son passage à Fulham entre 2012 et 2016. Chelsea et Manchester United sont sur ses traces depuis plusieurs années déjà. Et à en croire la presse britannique, le troisième meilleur buteur de Ligue 1 (16 buts en 27 matchs cette saison) aurait déjà fait son choix.

MU prêt à poser plus de 68 M€ sur la table ?

Alors que Chelsea avait été le plus pressant l'hiver dernier, en allant jusqu'à proposer près de 40 millions d'euros à l'OL, c'est Man Utd qui aurait les faveurs de Dembélé. Ce dernier l'aurait même déjà fait comprendre aux dirigeants mancuniens, d'après le Daily Star et le Daily Express. Les Red Devils, qui l'ont observé au moins trois fois lors des six derniers mois, seraient prêts à débourser 60 millions de livres (68,5 M€) pour racheter ses trois dernières années de contrat à Lyon. Une somme surprenante, étant donnés le contexte actuel et la valeur estimée du joueur, mais qui, si elle se confirmait, devrait largement satisfaire Jean-Michel Aulas.