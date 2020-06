Mercato - OL/Nice : le Gym avance dans le dossier Amine Gouiri

Très peu utilisé entre Rhône et Saône malgré un profil intéressant et des qualités qui ne font aucun doute, Amine Gouiri (20 ans) pourrait profiter du mercato estival pour quitter son cocon de l'Olympique Lyonnais et s'envoler vers d'autres cieux. Selon Le Progrès, le jeune attaquant pourrait filer sur la Côte d'Azur, où l'OGC Nice lui fait les yeux doux depuis plusieurs semaines déjà. Le quotidien régional explique que les Aiglons sont sérieusement revenus à la charge ces derniers jours et seraient même en négociations plutôt avancées avec le natif de Bourgoin-Jallieu, qui a clairement annoncé à ses dirigeants son intention de quitter les Gones cet été. Pour rappel, le numéro 19 lyonnais est encore sous contrat dans la capitale des Gaules jusqu'au 30 juin 2022.