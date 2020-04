Mercato OL - Pierre Kalulu est convoité par le Bayern

Né et formé à Lyon, Pierre Kalulu n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. Juninho travaille activement sur ce dossier, d'autant plus que le profil du latéral droit de 19 ans plaît au directeur sportif brésilien. Celui-ci a d'ailleurs rappelé à ses dirigeants que Kalulu aura très certainement un coup à jouer dans les prochains mois. Malgré les présences de Tete, Dubois ou encore Rafael dans l'effectif, l'OL a fait face à de nombreuses blessures au poste d'arrière droit cette saison.

Comme l'avance RMC Sport, l'OL a fait une première offre de contrat il y a quelques mois mais les négociations sont figées pour le moment. Entre temps, le joueur a même changé de représentant. A l'étranger, certains clubs en profitent pour mettre la pression sur l'OL et témoignent leur intérêt pour Kalulu. Séville et Milan ont réalisé des offres en débuts d'année et le Bayern Munich en a formulé une à son tour il y a quelques jours. Sportivement, elle n'a pas convaincu le joueur mais le club bavarois pourrait revenir à la charge avec une seconde proposition.