Mercato OL - Pour Aouar, l'heure de l'envol a sonné

Devenu professionnel en 2016 au sein de son club formateur, Houssem Aouar quittera le nid lors du mercato estival.

Seulement septième de Ligue 1 à l'issue de la saison 2019-2020, l'Olympique Lyonnais ne disputera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. En maigre lot de consolation, le club rhodanien est encore en lice en Ligue des Champions cette saison et devra disputer un huitième de finale retour face à la Juventus Turin, probablement début août. Mais quelle équipe l'OL alignera pour ce second round face aux Turinois ? Cette question est sur toutes les lèvres entre Rhône et Saône, alors que le club se prépare à de nombreuses offensives pour ses joueurs cet été.

Annoncé parmi les joueurs susceptibles d'être vendus, Houssem Aouar devrait bel et bien partir. Nos confrères de L'Equipe sont catégoriques ce dimanche et affirment que le joueur formé au club va quitter le nid. A son meilleur niveau lors des grands rendez-vous qu'il a éclaboussés de sa qualité technique, le milieu de 21 ans plaît énormément à Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City. Le prix de vente devrait avoisiner les 50 millions d'euros.

Malgré des matchs creux en championnat cette saison, l'international Espoirs français a prouvé qu'il était taillé pour aller voir plus haut et rejoindre une équipe du gratin européen. A Lyon, les dirigeants ont commencé à préparer la sortie du joueur en donnant plus d'importance à Maxence Caqueret et en recrutant Bruno Guimaraes l'hiver dernier, lequel a fait forte impression pour ses premiers matchs sous la tunique lyonnaise.