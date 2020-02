Mercato - OL/PSG : Jean-Michel Aulas se place pour Mauro Icardi

Rapidement performant et installé dans le onze de départ du PSG, même s'il subit une légère baisse de régime depuis quelques semaines, Mauro Icardi aurait pu découvrir la Ligue 1 sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas a en tout cas tenté de le faire venir dans le Rhône l'été dernier, comme il l'a confié ce vendredi dans une interview à Tuttosport, où il évoque aussi des discussions concernant Blaise Matuidi et Adrien Rabiot. "S'il veut jouer toutes les semaines, il doit venir à Lyon", déclare le président lyonnais au journal italien. "Je l'ai dit l'été dernier à sa femme. Oui, j'ai eu une discussion avec Wanda Nara et elle m'a fait une excellente impression en tant qu'agent."

Sur son compte Twitter, Aulas a démenti avoir rencontré Wanda Nara, compagne et agent d'Icardi, en prétextant une mauvaise traduction de ses propos. Il a néanmoins confirmé son intérêt pour Icardi, "un grand joueur que nous apprécions beaucoup". Pour rappel, l'Inter Milan et le PSG ont convenu d'une option d'achat de 70 millions d'euros pour transformer le prêt de l'argentin (27 ans) en transfert définitif. Pas sûr que l'OL puisse s'aligner sur un tel montant.