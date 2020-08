Mercato OL - R.Garcia et Juninho ont évoqué le cas Samuel Umtiti...

Invité jeudi soir de l'émission "OL Night System" sur OLTV, Rudi Garcia a été interrogé par un téléspectateurs sur l'opportunité de faire revenir Samuel Umtiti (26 ans) à Lyon, sous la forme d'un prêt. Alors que le club rhodanien cherche à se renforcer en défense centrale et que le Barça ne compte plus sur le champion du monde tricolore, il a avoué avoir discuté de cette idée avec son directeur sportif Juninho.

"Quand j'ai vu ça dans les médias, j'ai d'abord envoyé un texto à Juninho, puis je suis allé le voir en lui disant : 'tu as vu ? Il y a peut-être la possibilité de récupérer Samuel Umtiti...' Bien évidemment on en a parlé avec Juni et on sait que c'est un top défenseur. Donc ça fait partie des choses dont on parle, mais je ne sais pas si c'est possible économiquement", a nuancé Garcia. "Sportivement, oui, le coach a vu que c'était une opportunité, mais je ne suis pas sûr qu'économiquement ce soit possible, donc il faut peut-être l'enlever (de la liste, ndlr) à cause de ça... Voilà, ça marche aussi comme ça le recrutement."