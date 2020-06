Mercato OL - Rafael voudrait rentrer au Brésil

Apparu à seulement 13 reprises en L1 cette saison, Rafael est dorénavant le numéro 2 au poste de latéral droit de l'OL derrière Léo Dubois. Également en concurrence avec Kenny Tete (24 ans), le Brésilien de 29 ans, en fin de contrat en 2021, devrait donc prendre une décision pour son avenir cet été. Et à en croire Le Progrès, l'ancien de Man United pourrait bien quitter l'Olympique Lyonnais cet été.

En effet, Rafael souhaiterait retourner au Brésil et plus précisément à Fluminense. Il aurait exprimé cette envie au président Aulas pendant le confinement. Toutefois, la conjoncture actuelle liée au coronavirus et à la crise économique rendrait ce désir presque impossible cet été. Rafael décidera-t-il alors de rester à Lyon une année de plus en tant que doublure ?