Mercato - OL/Rennes : Maurice fonce vers Rennes, Lyon en quête de son successeur

Ardemment courtisé par le Stade Rennais depuis plusieurs semaines, Florian Maurice (46 ans) devrait bel et bien quitter l'Olympique Lyonnais. Selon nos confrères du quotidien L'Equipe, l'actuel responsable de la cellule de recrutement du club rhodanien aurait décidé de poursuivre sa carrière aux abords du Roazhon Park. Toujours selon le média, un accord a déjà été trouvé entre l'ancien attaquant et le club breton, et l'officialisation de son arrivée au poste de directeur sportif des Rouge-et-Noir interviendrait dès la reprise. De son côté, l'Olympique Lyonnais, via Gérard Houiller, son conseiller extérieur, serait déjà à la recherche d'un successeur, avec un profil adapté à une collaboration avec Jean-Michel Aulas et Juninho.