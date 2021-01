Mercato OL - Rudi Garcia affiche sa confiance dans le dossier Memphis Depay

Premier de Ligue 1 à la trêve hivernale, l'Olympique Lyonnais a encore deux matchs à remporter pour être sacré champion d'Automne. Les Gones s'éclatent ces dernières semaines avec 14 matchs consécutifs sans défaite, mais restent très courtisés sur le mercato hivernal. Pour Rudi Garcia, les bons résultats doivent permettre à l'OL de conserver ses meilleurs éléments, dont Memphis Depay, en fin de contrat au 30 juin prochain.

"Quand on a un effectif capable d'être premier, on a tous envie de garder l'effectif dans son ensemble. Pas dans le sens où ceux qui ne sont pas vraiment dans le groupe, je pense à Ozkaçar, à Camilo, pour ceux-là c'est bien d'aller voir ailleurs. Pour tous ceux dans le groupe, on serait bien intentionné de les garder, le groupe travaille bien, s'entend bien. (...) Moi j'ai assez confiance pour qu'on puisse continuer avec cet effectif et voir ce qu'on peut faire, à savoir finir dans les trois premiers au minimum" a-t-il déclaré. "Perdre Memphis ? Je ne pense pas que ça arrive, je suis plutôt tranquille sur ce dossier".