Mercato OL - Rudi Garcia pose encore les barbelés autour de Memphis Depay

Pour ce mercato d'hiver, Rudi Garcia est serein. Après la victoire face à Lens (3-2), l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a de nouveau assuré que Memphis Depay, en fin de contrat au 30 juin, ne partira pas durant ce mois de janvier.

"Memphis ? Il n'y a pas de sujet. Autant il y avait des raisons d'être inquiet en été, autant il n'y en a plus en hiver. On est premier au classement, si on a atteint ce classement, c'est grâce à l'effectif dans son entièreté qui travaille bien. À part les joueurs qui ne sont jamais dans le groupe et la possibilité pour Jean Lucas d'être prêté, on est d'accord en interne pour qu'il n'y ait pas de départ. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne continue pas avec ce groupe là. Je suis tranquille par rapport à ça" a-t-il déclaré sur Canal+.